In Colombia 29 persone tra poliziotti e militari sono state rapite in una zona in cui è attivo un gruppo armato ribelle

In Colombia 29 persone tra poliziotti e militari sono state rapite a El Plateado, un paese nel dipartimento del Cauca, una zona in cui è molto attivo un gruppo armato ribelle derivante dalle FARC, l’ex milizia rivoluzionaria più importante della Colombia. Secondo il governo locale sarebbero stati sequestrati dalla gente del posto su pressione dei miliziani, per ostacolare il tentativo delle autorità di sottrarre ai ribelli il controllo di un piccolo centro abitato vicino.

Le FARC (Forze armate rivoluzionarie colombiane) avevano abbandonato la lotta armata ed erano diventate un partito politico nel 2016 grazie a un accordo con il governo: alcune fazioni tuttavia hanno portato avanti l’insurrezione nelle zone rurali della Colombia, attaccando le forze dell’ordine e finanziandosi spesso tramite i rapimenti e il narcotraffico. Negli ultimi mesi il presidente Gustavo Petro, eletto anche grazie alla promessa di accordarsi con tutti i gruppi armati rimasti per porre fine alle ostilità, ha avuto grosse difficoltà a gestire gli scontri, anche in altre parti del paese.

