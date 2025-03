Caroline Peyronnet, figlia di Gisèle e Dominique Pelicot, ha denunciato suo padre accusandolo di averla sedata e di aver abusato di lei

Giovedì 6 marzo Caroline Peyronnet, la figlia di Gisèle Pelicot, ha confermato ad Agence France-Presse di aver sporto denuncia contro suo padre Dominique Pelicot, accusandolo di averla sedata a sua insaputa e poi di aver abusato sessualmente di lei nell’arco di dieci anni. La notizia era stata anticipata mercoledì dall’emittente televisiva francese M6/RTL. A dicembre del 2024 Dominique Pelicot era stato condannato a vent’anni di carcere per aver sedato a sua insaputa e violentato per anni Gisèle Pelicot e per aver permesso a decine di sconosciuti di fare lo stesso.

Durante le indagini, oltre a decine di video che mostrano gli stupri nei confronti di quella che oggi è la sua ex moglie, la polizia trovò anche delle foto che Dominique Pelicot aveva scattato a Peyronnet mentre dormiva e che aveva poi pubblicato online. A causa delle pose innaturali e dei vestiti che indossava nelle foto, Peyronnet era stata da subito convinta che suo padre l’avesse drogata prima di scattargliele e che avrebbe potuto per questo anche averla violentata. Durante il processo Pelicot ha sempre negato queste accuse.

Peyronnet aveva raccontato la vicenda dal suo punto di vista con un libro, E ho smesso di chiamarti papà, pubblicato con lo pseudonimo Caroline Darian in una prima versione nel 2022 e poi di nuovo nel 2025.

