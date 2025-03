Un uomo è stato condannato in Inghilterra per aver stuprato 10 donne, di cui tre a Londra e sette in Cina

Mercoledì un tribunale di Londra ha condannato un uomo per aver commesso 11 stupri contro 10 donne, di cui tre a Londra e sette in Cina. Durante gli stupri molte delle donne erano state drogate e rese incoscienti dall’uomo, uno studente cinese di 28 anni di nome Zhenhao Zou. Zou è stato dichiarato colpevole in tutto per 28 capi di imputazione, che tra le altre cose riguardavano anche il possesso di immagini pornografiche estreme e il possesso di droghe con l’intento di usarle per commettere reati sessuali.

Solitamente le donne venivano adescate sui social network o tramite delle app di incontri. Nell’appartamento di Londra dove vive l’uomo è stata trovata una scheda SD contenente i video di alcuni stupri filmati con telecamere nascoste negli appartamenti, in cui molte donne appaiono prive di sensi. Alcune di loro non sono ancora state identificate, e secondo quanto dichiarato dalla polizia le donne stuprate da Zou potrebbero essere più di 50, in Cina e nel Regno Unito. Ora un giudice dovrà stabilire la pena: la sentenza sarà comunicata in un’udienza prevista per il 19 giugno 2025.