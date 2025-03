Un lavoro al Post, per aiutare chi lo legge

Nei suoi quasi quindici anni di vita il Post è cresciuto e sono cresciute le persone che lo leggono, attivano un abbonamento, scaricano l’app e frequentano gli eventi che organizza. Aiutare tutte queste persone a usare meglio il Post e a sentirsi parte di una comunità partecipe è un lavoro importante ma, capirete, sempre più impegnativo: per questo motivo stiamo cercando una persona in più per il nostro team di “customer care”.

Il lavoro del servizio clienti, al Post, viene fatto con l’idea che ogni contatto con lettrici e lettori, abbonate e abbonati sia un’occasione per costruire e rafforzare la relazione con il Post, e che da pareri e segnalazioni ricevute – ne arrivano molte, di ogni genere, per cui vi ringraziamo ancora – si possano trarre spunti preziosi per continuare a migliorare. Nella pratica, significa che la persona che stiamo cercando si occuperà sia di monitorare e gestire le comunicazioni che arrivano da chi legge, sia di contribuire a diffondere all’interno della redazione la conoscenza che deriva dal contatto quotidiano con le richieste, i dubbi e le necessità di chi legge e segue il Post.

Se pensi di essere la persona giusta, o di conoscere questa persona, questo è il link per candidarsi.

E grazie, come sempre.