Il parlamento del Regno Unito avvierà un’indagine sull’uso dei dati personali dei minori da parte di TikTok e Reddit

Lunedì l’ICO (Information Commissioner’s Office), cioè l’autorità garante del parlamento inglese per la protezione dei dati personali, ha annunciato che avvierà un’indagine sull’uso dei dati personali dei minori da parte dei social network TikTok, Reddit e Imgur (un sito cui vengono condivise le immagini più virali di Reddit). Per controllare che i minorenni inglesi siano esposti a contenuti appropriati, l’ICO investigherà su come gli algoritmi di queste piattaforme usano i dati degli utenti tra i 14 e i 17 anni per consigliare loro contenuti. Le indagini su Reddit e Imgur si concentreranno anche sulle modalità di verifica dell’età degli utenti.

TikTok e ByteDance, cioè la società cinese che lo possiede, sono oggetto di controversie da tempo in Inghilterra. Nel marzo del 2023 il governo britannico aveva vietato TikTok sui dispositivi dei propri dipendenti. Nell’aprile dello stesso anno l’ICO aveva imposto a ByteDance una multa di 12,7 milioni di sterline (circa 15,3 milioni di euro) per aver permesso tra il 2018 e il 2020 che avessero accesso all’applicazione più di un milione di bambini sotto i 13 anni, l’età minima per usare TikTok nel paese, usando quindi i loro dati senza il consenso dei genitori. A gennaio di quest’anno, mentre negli Stati Uniti la Corte Suprema confermava il “TikTok ban”, il ministro per la Scienza e la Tecnologia Peter Kyle aveva detto in un’intervista al Guardian di essere molto preoccupato per il modo in cui TikTok usava i dati dei suoi utenti.

– Leggi anche: Quanto è pericoloso TikTok?