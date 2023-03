Anche il governo britannico ha vietato TikTok sui dispositivi dei propri dipendenti

Giovedì il governo britannico ha annunciato il divieto per tutti i propri dipendenti di usare il social network cinese TikTok sui dispositivi che utilizzano per lavoro, ma non sui loro smartphone personali. Il ministro Oliver Dowden ha detto che il divieto è stato introdotto «con effetto immediato», come «risposta adeguata a uno specifico rischio relativo ai dispositivi governativi».

«Stiamo passando a un sistema in base a cui sui dispositivi governativi si potranno installare soltanto le app presenti in un elenco pre-approvato dal governo. Questo sistema è già in atto in molti dipartimenti. Ora verrà applicato all’intero governo», ha detto Dowden.

Il Regno Unito è soltanto il più recente di una serie di governi occidentali che nelle scorse settimane hanno vietato TikTok sui dispositivi dei propri dipendenti: la stessa decisione era stata presa da Canada, Stati Uniti, Belgio e Commissione Europea. In tutti questi casi, la decisione si basa sul timore che, data la natura autoritaria del governo cinese, l’app possa essere usata per commettere abusi e atti di spionaggio, anche se per ora questi rischi sono soprattutto ipotetici.

In precedenza, gli esperti di sicurezza consultati dal governo britannico avevano detto che non era necessario vietarne l’uso sui dispositivi governativi, ma vari parlamentari conservatori hanno esercitato una campagna di pressione sul primo ministro Rishi Sunak, chiedendogli di prendere una posizione in merito che riflettesse quella dei propri alleati, a partire dagli Stati Uniti.

Un portavoce di TikTok si è detto deluso di questa decisione, definendola «basata su paure malriposte e apparentemente legate a ragionamenti geopolitici più ampi». «Rinnoviamo il nostro impegno a lavorare con il governo per affrontare qualsiasi preoccupazione, ma dovremmo essere giudicati sulla base dei fatti e trattati nello stesso modo delle altre piattaforme», ha aggiunto.

