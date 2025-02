Trump e Zelensky hanno litigato alla Casa Bianca

Caricamento player

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello statunitense Donald Trump hanno litigato pubblicamente alla Casa Bianca, a Washington, prima del momento in cui avrebbe dovuto essere firmato l’accordo per cedere agli Stati Uniti parte degli introiti derivanti dalle risorse minerarie ucraine.

Mentre rispondevano alle domande dei giornalisti si sono viste le grosse differenze fra i rispettivi punti di vista sulla guerra. A un certo punto Trump e il suo vicepresidente JD Vance hanno risposto molto duramente ad alcuni commenti di Zelensky: gli hanno detto di dimostrare più gratitudine per il sostegno statunitense, hanno criticato la sua gestione dell’esercito e hanno respinto i suoi avvertimenti sulla possibile estensione della minaccia russa verso i paesi occidentali. Trump gli ha detto che sta «giocando con la vita di milioni di uomini» e «giocando d’azzardo con la possibilità della Terza guerra mondiale», e che senza la firma dell’accordo sulle risorse minerarie ucraine gli Stati Uniti avrebbero ritirato il proprio sostegno.

Non è chiaro se l’incontro proseguirà come previsto con la firma dell’accordo: quando un giornalista lo ha chiesto a Trump, il presidente ha detto «vedremo, non so» scuotendo la testa.

L’andamento dell’incontro era stato descritto da tutti i media come imprevedibile, dato che negli ultimi giorni Trump aveva mantenuto un atteggiamento piuttosto ambiguo. Fino a pochi giorni fa aveva molto criticato Zelensky, chiamandolo tra le altre cose «dittatore», e aveva avviato dei colloqui con la Russia con l’intenzione di arrivare a un accordo di pace senza il coinvolgimento dell’Ucraina.

Le cose sembravano cambiate giovedì: dopo un incontro col primo ministro britannico Keir Starmer, Trump aveva parlato in termini positivi di Zelensky. Un corrispondente di BBC gli aveva poi chiesto se ancora considerasse Zelensky un dittatore, e Trump aveva risposto: «L’ho detto io? Non ci posso credere che l’ho detto». Poi ha aggiunto di avere «molto rispetto» per Zelensky, e ha detto: «Vogliamo lavorare con Zelensky e lo faremo, lui è il miglior presidente». Allo stesso tempo Trump non ha cambiato opinione su Putin: ha detto di credere alla sua parola, cioè che «se firmerà un accordo non tornerà in Ucraina».

L’atteggiamento di Trump verso Zelensky era cambiato dopo che le due parti hanno raggiunto l’accordo sulle risorse minerarie ucraine. Per Trump era diventato una condizione necessaria per ipotizzare un proseguimento del sostegno militare all’Ucraina nella guerra contro la Russia, ma anche un “risarcimento” per quanto già fatto dagli Stati Uniti in questi tre anni di invasione russa.

Non è ancora chiaro se eventualmente saranno Trump e Zelensky a firmare l’accordo, o solo ad annunciarlo. Venerdì la Casa Bianca ha detto che sarà sottoscritto dalla ministra dell’Economia ucraina, Yulia Svyrydenko, e dal suo omologo statunitense, il segretario al Tesoro Scott Bessent.

L’accordo definitivo prevede la costituzione di un fondo gestito insieme da Ucraina e Stati Uniti su cui dovrebbe essere versato il 50 per cento di tutti i proventi futuri ottenuti dallo sfruttamento delle risorse naturali ucraine, e non sembra essere così favorevole agli Stati Uniti. Secondo Javier Blas, commentatore di Bloomberg ed esperto di energia e risorse, l’accordo si basa su ricerche geologiche obsolete e parziali, i metalli rari in Ucraina «proprio non ci sono», almeno in quantità significative o in miniere di cui è conveniente lo sfruttamento. Nell’accordo non ci sono però nemmeno le garanzie sulla sicurezza ucraina che Zelensky aveva chiesto a Trump: il presidente statunitense ha sostenuto, come già aveva fatto in passato, che della sicurezza dell’Ucraina dovrebbero semmai occuparsi i paesi europei, non gli Stati Uniti.