Skype chiude

Microsoft ha annunciato che da maggio chiuderà Skype, popolare software per chattare, telefonare e fare videochiamate via Internet. Da maggio chi ha un account su Skype potrà trasferirlo gratuitamente insieme a tutta la cronologia delle proprie conversazioni su Teams, la piattaforma di comunicazione online di Microsoft particolarmente usata da gruppi di lavoro o di studio. Skype rimarrà disponibile fino al 5 maggio del 2025. Chi non vorrà iscriversi a Microsoft Teams potrà comunque scaricare i propri dati di Skye, tra cui le chat, i contatti e la cronologia delle chiamate.

Skype fu creato nel 2003 e divenne nel giro di poco tempo uno dei software più popolari al mondo per fare chiamate e videochiamate online, con l’inizio dello sviluppo delle connessioni Internet ad alta velocità. Nel 2005 fu acquistato da eBay per 2,6 miliardi di dollari, e nel 2011 da Microsoft per 8,5 miliardi di dollari. Negli ultimi tempi la sua popolarità era andata molto diminuendo a causa della sempre maggiore diffusione di altri sistemi per fare chiamate e videochiamate online, e in particolare per la concorrenza di WhatsApp.