Ai residenti del quartiere del Colosseo non piace questa torretta bianca

Da più di due mesi i residenti del quartiere del Colosseo a Roma contestano la presenza di una vistosa antenna telefonica messa sul tetto di un palazzo del quartiere, in via dei Querceti. L’installazione è stata fatta per conto di Cellnex Italia, una grossa azienda di telecomunicazioni, e l’antenna è stata calata con una gru sul tetto della palazzina la notte del 13 dicembre del 2024.

Ad attirare molte critiche è stata in particolare la struttura con cui è rivestita l’antenna: una sorta di torre bianca alta circa dieci metri. I residenti si sono lamentati per l’impatto della torre sul paesaggio urbano del centro storico di Roma e in molti hanno fatto fatica a spiegarsi come un una struttura del genere abbia potuto ottenere le autorizzazioni necessarie per essere installata, dato che il quartiere si trova all’interno di un sito dell’Unesco.

Un aspetto notevole di questa storia è che i promotori del progetto sono riusciti a ottenere l’approvazione per procedere proprio perché nessuno li ha fermati. Secondo una ricostruzione della vicenda fatta da Repubblica, la richiesta di approvazione era stata inviata i primi giorni di agosto del 2023. Gli enti responsabili che avrebbero dovuto autorizzare la richiesta, in particolare il ministero della Cultura e il municipio del quartiere, però, non hanno mai risposto. L’unica agenzia ad aver dato approvazione è stata l’ARPA, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che però non si è occupata dell’impatto paesaggistico visto che non era di sua competenza.

Per via della regola del silenzio assenso, la mancata risposta alla richiesta di approvazione ha permesso di procedere legalmente all’installazione dell’antenna. Secondo le norme in materia di procedimento amministrativo, in molti casi se una richiesta di autorizzazione non riceve risposta entro un certo termine si può considerare accolta.

Questo significa che il progetto che prevedeva l’installazione della torre bianca non è stato valutato o approvato: è stato semplicemente permesso dalla mancata risposta da parte del ministero della Cultura e del municipio.

Sempre secondo Repubblica, in questi giorni alcuni consiglieri comunali si starebbero organizzando per chiedere formalmente al ministero di fornire comunque un parere sull’antenna, nonostante la procedura sia formalmente terminata già da molto tempo.

