Il gran successo del nuovo tour di Indagini Live

Le 20 date del nuovo tour di Indagini Live, le serate a teatro con Stefano Nazzi e con una storia raccontata secondo i criteri e gli approcci del podcast Indagini, sono tutte sold out. È un risultato notevole, di cui anche il Post è contento vista la grande partecipazione di abbonate e abbonati alle serate con Stefano Nazzi, sia durante questo nuovo tour che durante il primo, lo scorso anno.

Anche il nuovo tour di Indagini Live è stato organizzato da Alveare Produzioni e Show Bees in collaborazione con il Post, che quindi ha potuto offrire condizioni speciali agli abbonati e alle abbonate che hanno deciso di partecipare: la possibilità di prenotare in anticipo rispetto a tutti gli altri i biglietti per le serate in tutta Italia. Questa possibilità vale anche per la nuova serata annunciata che sarà il 3 aprile a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, che sarà in vendita da oggi e che per le prime 24 ore potranno acquistare solo abbonate e abbonati del Post.

La prevendita inizierà alle 11 di lunedì 24 febbraio e finirà alle 14 di martedì 25 febbraio, quando comincerà la vendita generale: chi ha un abbonamento al Post troverà le informazioni per accedere alla prevendita nella sua area personale. Chi non è abbonato al Post, può abbonarsi qui.