Il gran successo di Indagini Live

Mercoledì è cominciato a Milano il tour di Indagini Live, le serate dal vivo nate a partire da Indagini, il podcast di Stefano Nazzi e del Post che in ogni puntata racconta una storia di cronaca italiana degli scorsi decenni. Il tour continuerà con serate fino all’estate e il prossimo autunno: le date fissate fino a questo punto sono 18 in tutto (diverse sono state aggiunte dopo che le prime erano andate rapidamente esaurite), 14 delle quali già sold out con più di 22.000 biglietti complessivi venduti finora.

Con Indagini Live Stefano Nazzi racconta la storia di quello che divenne terribilmente noto come massacro del Circeo, uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti della storia d’Italia degli anni Settanta, al tempo stesso eccezionale e capace però di raccontare molto dell’Italia del tempo. Tra il 29 e il 30 settembre 1975, a San Felice Circeo, sul litorale laziale a poco più di 100 chilometri da Roma, due ragazze furono seviziate, picchiate e violentate per 30 ore di seguito. Una di loro venne infine uccisa, l’altra si salvò fingendosi morta. Indagini Live racconta le loro storie, e soprattutto quelle dei tre uomini che furono condannati per quei crimini. E cerca di conservare e diffondere l’informazione e la consapevolezza su quella storia e sul suo contesto, nell’ambito del lavoro giornalistico prodotto dal Post nei formati e nelle occasioni più opportuni e diversi.

Indagini Live è stato scritto da Stefano Nazzi ed è prodotto da Alveare Produzioni. In ogni serata, Nazzi è accompagnato sul palco da Stefano Tumiati – che ha curato il sound design dello spettacolo e del podcast Indagini – e da ospiti che leggono passaggi dalle testimonianze delle persone coinvolte nella storia.

Le prime serate sono iniziate a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, e sono andate rapidamente esaurite, grazie in particolare alla partecipazione delle abbonate e degli abbonati del Post che per ogni serata hanno potuto acquistare i biglietti in anteprima. Le prossime date previste sono a Bologna, Torino, Firenze, Roma e Genova. Ci sono ancora biglietti disponibili (pochi) per le serate di Trieste (il 14 maggio) e Padova (il 15 maggio), e per quelle che sono state messe in vendita questa settimana: a Napoli e ancora a Milano, il prossimo ottobre.