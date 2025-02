Le partite della ventiseiesima giornata di Serie A

La ventiseiesima giornata della Serie A maschile di calcio inizia venerdì sera con Lecce-Udinese. Sabato sera l’Inter giocherà contro il Genoa, e prima il Milan contro il Torino: nel girone d’andata entrambe le partite erano terminate sul punteggio di 2-2. Domenica il Como ospiterà il Napoli, primo in classifica: la settimana scorsa il Como ha ottenuto una sorprendente vittoria contro la Fiorentina per 2 a 0. La sera invece ci sarà Cagliari-Juventus, che quest’anno si è giocata già due volte e ha sempre vinto la Juventus, una delle due in Coppa Italia. Nella prossima giornata ci sarà l’importante partita tra Napoli e Inter.

Giovedì sera ci sarà infine il recupero di Bologna-Milan, che era stata rinviata per maltempo il 26 ottobre scorso.

Venerdì 21 febbraio

ore 20:45

Lecce-Udinese [DAZN]

Sabato 22 febbraio

ore 15

Parma-Bologna [DAZN]

Venezia-Lazio [DAZN]

ore 18

Torino-Milan [DAZN]

ore 20:45

Inter-Genoa [DAZN, Sky]

Domenica 23 febbraio

ore 12:30

Como-Napoli [DAZN]

ore 15

Verona-Fiorentina [DAZN]

ore 18

Empoli-Atalanta [DAZN, Sky]

ore 20:45

Cagliari-Juventus [DAZN]

Lunedì 24 febbraio

ore 20:45

Roma-Monza [DAZN, Sky]

Giovedì 27 febbraio

ore 20:45

Bologna-Milan [DAZN]



La classifica:

Napoli 56

Inter 54

Atalanta 51

Lazio 46

Juventus 46

Fiorentina 42

Milan 41

Bologna 41

Roma 37

Udinese 33

Genoa 30

Torino 28

Como 25

Cagliari 25

Lecce 25

Verona 23

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 14