Fotografie dal mondo subacqueo

Ogni anno nel Regno Unito viene assegnato il premio per l’Underwater Photographer of the Year (UPY), il miglior fotografo subacqueo. Quest’anno ha vinto lo spagnolo Alvaro Herrero, con la fotografia di una megattera insieme al suo cucciolo, nelle acque della Polinesia francese, scelta tra le altre 6.750 fotografie inviate da fotografi di tutto il mondo. Le megattere compaiono spesso in questo tipo di concorsi ma secondo Tobias Friedrich, uno dei giudici, questo scatto “classico” ha mostrato l’abilità del fotografo: «la luce proveniente dall’angolo in alto a sinistra e il movimento perfetto della megattera e del cucciolo, oltre all’eccellente inquadratura e composizione, rendono questa foto una meritatissima vincitrice assoluta del concorso». In questa raccolta trovate anche le altre fotografie che hanno vinto nelle tredici categorie previste dal concorso, tra barriere coralline coloratissime, relitti e strani pesci. Tutte le finaliste si trovano sul sito ufficiale del concorso.