La compagnia dell’aereo che si era ribaltato durante l’atterraggio a Toronto ha offerto 30mila dollari a ogni persona a bordo

Delta Air Lines, la compagnia dell’aereo che si era ribaltato lunedì durante il suo atterraggio all’aeroporto di Toronto, in Canada, ha offerto 30mila dollari (circa 29mila euro) a ciascuna persona che si trovava a bordo: 76 passeggeri e 4 persone dell’equipaggio, tutte sopravvissute. Un portavoce di Delta ha detto che l’offerta in denaro non ha condizioni e che non influisce sui diritti di chi la accetta. L’aereo era partito da Minneapolis, negli Stati Uniti, e si era ribaltato e aveva perso un’ala, avvolto dal fumo e dalle fiamme, appena dopo aver toccato terra a Toronto. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite: si ipotizza che abbiano avuto un ruolo il forte vento e la velocità di discesa dell’aereo.

