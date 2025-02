Anche la Juventus è stata eliminata dalla Champions League

Mercoledì la Juventus ha perso 3-1 ai supplementari contro la squadra nederlandese PSV Eindhoven la partita di ritorno dei playoff, la fase successiva a quella dei gironi di Champions League, ed è stata dunque eliminata dal torneo. Non è stata sufficiente la vittoria per 2-1 nella partita d’andata, giocata in casa martedì 11 febbraio.

Il primo tempo era finito 0-0. Pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo il PSV era andato in vantaggio con un gol dell’esterno croato Ivan Perišić (ex giocatore dell’Inter). Al 63esimo minuto la Juventus aveva pareggiato con un gol del terzino statunitense Timothy Weah, ma poi il centrocampista marocchino Ismael Saibari ha segnato il 2-1 per il PSV. Questo risultato (3-3 tra andata e ritorno) ha fatto sì che si andasse ai supplementari al termine dei 90 minuti regolamentari. Nel primo tempo supplementare il difensore nederlandese Ryan Flamingo ha quindi segnato il gol del 3-1, e della vittoria.

Martedì anche Milan e Atalanta erano state eliminate dalla Champions League, rispettivamente da Feyenoord e Club Brugge. L’Inter, che era già qualificata agli ottavi, è quindi l’ultima squadra italiana ancora nella competizione.