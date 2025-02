Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo aver pareggiato per 1-1 la partita dei ritorno dei playoff, la fase successiva a quella ai gironi. La partita di andata era finita 1-0 per il Feyenoord. Nel primo tempo il Milan ha dominato la partita ma è riuscito a segnare un solo gol con l’attaccante messicano Santiago Giménez (che peraltro fino a poche settimane fa giocava proprio per il Feyenoord). All’inizio del secondo tempo però è rimasto in dieci per via dell’espulsione del suo terzino Theo Hernández, per doppia ammonizione. Il Feyenoord ha quindi pareggiato e passato il resto della partita a difendere il risultato.

Fra le squadre italiane ancora in Champions League, l’Atalanta e la Juventus devono ancora giocare la partita di ritorno dei playoff, mentre l’Inter è già qualificata agli ottavi.