La Via dell’Amore alle Cinque Terre è stata finalmente riaperta

Venerdì mattina ha riaperto la Via dell’Amore, la strada pedonale che collega Riomaggiore con la sua frazione Manarola, in Liguria. Il celebre percorso delle Cinque Terre era stato inizialmente riaperto a fine luglio scorso per i residenti, e dal 9 agosto per tutti, dopo che era stato chiuso 12 anni fa per una frana. A ottobre però la strada era stata chiusa di nuovo a causa del crollo di alcuni massi.

La riapertura per il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, era stata annunciata durante un sopralluogo delle autorità locali il 30 dicembre. Per il 14 febbraio l’accesso è gratuito dalle 7:30 alle 18, mentre dal 15 febbraio si potrà accedere alla Via dell’Amore solo su prenotazione e pagando un biglietto (con l’eccezione dei residenti e dei proprietari di seconde case nei comuni delle Cinque Terre, per i quali l’ingresso resterà libero). Sul sito della Via dell’Amore ci sono già gli orari di accesso fino al 25 ottobre, con tutte le informazioni per acquistare il biglietto. Dal 15 febbraio fino al 29 marzo si potrà percorrere la Via dell’Amore dalle 9 alle 18, poi fino a fine maggio la strada chiuderà alle 20. In estate la chiusura è prevista per le 21:30.

I visitatori potranno percorrere la strada soltanto a senso unico fino a Manarola, mentre i residenti e i proprietari di seconde case avranno l’accesso in entrambe le direzioni.

Gli ultimi lavori di messa in sicurezza sono costati 800mila euro. Con l’ultimo intervento è stata posizionata una nuova rete in acciaio ancorata alla falesia nel tratto interessato dal distacco di massi a ottobre, e sono state rinforzate altre barriere paramassi. In caso di allerta meteo, il sentiero sarà di nuovo chiuso.