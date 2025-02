Le accuse di molestie e violenza sessuale contro il finanziere Evelyn de Rothschild

La settimana scorsa il quotidiano britannico Guardian ha pubblicato un articolo sulle molteplici accuse di molestie e violenze sessuali contro Evelyn de Rothschild, uno dei finanzieri più importanti del Regno Unito, morto nel 2022 a 91 anni. Le accuse riguardano fatti che sarebbero avvenuti fra la metà e la fine degli anni Novanta e sono mosse da diverse donne ex dipendenti della NM Rothschild, la banca di investimento della famiglia Rothschild fondata all’inizio dell’Ottocento e di cui Evelyn de Rothschild fu presidente dal 1976 al 2004, dopo aver lavorato per decenni in altri rami dell’enorme gruppo finanziario di proprietà della sua famiglia.

Il giorno dopo un altro quotidiano britannico, il Telegraph, ha pubblicato il contenuto di una lettera interna inviata ai dipendenti e alle dipendenti della banca dopo l’uscita dell’articolo del Guardian, in cui si diceva che Rothschild si era dimesso dal suo ruolo di direttore della NM Rothschild nel 2004 dopo essere stato denunciato per molestie da una dipendente. Sempre nella mail, la banca dice di aver indagato sulle accuse riferite dal Guardian, e di aver trovato riscontri solo in merito a quella del 2003. «Questo caso è stato indagato immediatamente, e gestito in modo appropriato», si legge nella lettera interna, che aggiunge: «Non abbiamo trovato alcuna altra accusa» che coinvolgesse Rothschild.

Il fatto che a pubblicare la notizia sia stato il Telegraph è rilevante poiché Rothschild ha fatto parte del consiglio di amministrazione del giornale per molti anni, come anche del settimanale The Economist. Nella sua carriera, Rothschild è stato consulente finanziario della regina Elisabetta II, ha avuto rapporti stretti con diversi membri della famiglia reale ed è stato nominato cavaliere nel 1989. Al suo funerale, nel 2022, hanno partecipato moltissime personalità del mondo dell’economia e della politica, fra cui l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che ha tenuto l’elogio funebre.

Secondo quanto riferito dalle persone che hanno parlato con il Guardian, che sono rimaste anonime, Rothschild avrebbe approfittato della sua posizione di amministratore delegato per molestare e violentare diverse dipendenti: alcune lo accusano di averle toccate senza il loro consenso, altre di violenza sessuale, fra cui una donna che l’ha accusato di averla costretta a compiere un atto sessuale mentre lui era seduto alla scrivania.

Secondo le testimonianze, Rothschild si sarebbe concentrato sulle dipendenti più giovani e con meno contatti all’interno della banca, instaurando un rapporto e in alcuni casi facendo loro credere di poterle aiutare a fare carriera. Avrebbe poi chiesto loro di avere una conversazione nel suo ufficio, dove poi sarebbero avvenute le molestie e gli abusi. Alcune sarebbero state licenziate dopo aver parlato delle molestie con altri dipendenti.

Gli abusi perpetrati da Evelyn de Rothschild non si sarebbero limitati al contesto della NM Rothschild. Il Guardian ha anche raccontato che nel 2019 due dipendenti della Ascott House, la tenuta principale dei Rothschild, avevano sporto denuncia contro di lui per violenza sessuale e stupro per fatti risalenti a pochi anni prima. Alle denunce non era però seguita un’accusa da parte della polizia e il caso era stato chiuso.

Nell’ultimo periodo sono diverse le accuse rivolte contro grandi uomini d’affari del Regno Unito, fra cui Mohamed Al Fayed, ex proprietario dei grandi magazzini Harrods morto nel 2023. Anche nel suo caso le accuse sono state rese note dalla stampa, cominciando da un documentario di BBC diffuso a settembre del 2024 basato sulle accuse avanzate da 21 donne, a cui poi se ne sono aggiunte altre 40.

