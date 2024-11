Secondo la polizia britannica Mohamed Al Fayed potrebbe aver compiuto stupri e aggressioni sessuali su più di 100 donne

Mercoledì la polizia del Regno Unito ha detto che nel corso di 40 anni l’imprenditore egiziano Mohamed Al Fayed potrebbe aver compiuto stupri e aggressioni sessuali su almeno 111 donne. Al Fayed – che era stato proprietario dei grandi magazzini Harrods ed era padre di Dodi, che morì in un incidente stradale assieme alla principessa Diana Spencer nel 1997 – è morto un anno fa a 94 anni. Le prime accuse contro di lui erano emerse a settembre, quando in un documentario di BBC 21 donne lo avevano accusato di stupro e di abusi sessuali. In seguito alla pubblicazione del documentario decine di altre donne avevano raccontato testimonianze simili: ora la polizia britannica ha reso noto che in tutto le donne che potrebbero essere state stuprate e aggredite sessualmente da Al Fayed potrebbero essere almeno 111.

La polizia pensa che gli abusi possano essere stati compiuti nel corso di un lungo periodo che va dal 1977 al 2014, e che la vittima più giovane possa essere stata una tredicenne. La polizia sta anche investigando sul ruolo di cinque persone, di cui non è stato fatto il nome, che potrebbero aver aiutato Al Fayed a commettere i crimini e a nasconderli.