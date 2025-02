Jens Stoltenberg, ex segretario generale della NATO, sarà il nuovo ministro delle Finanze in Norvegia

Martedì l’ex segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha fatto sapere di aver accettato il ruolo di ministro delle Finanze nel governo norvegese, dove è in corso un rimpasto in seguito all’uscita dalla coalizione di governo di uno dei due partiti che la componevano. «Sono molto onorato di essere stato chiamato a servire il mio paese in un momento così critico», ha detto Stoltenberg, che lascerà quindi temporaneamente il suo ruolo attuale di presidente della conferenza sulla Sicurezza di Monaco, un grande evento annuale sul tema della sicurezza, organizzato da privati nella città tedesca.

A Stoltenberg è stato chiesto di ricoprire questo ruolo dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, del Partito Laburista, che si è trovato a governare da solo e a sostituire diversi ministri, tra cui quello delle Finanze, dopo che il Partito di Centro (Senterpartiet), euroscettico, era uscito dalla coalizione di governo. Stoltenberg è stato segretario generale della NATO per 10 anni, tra il 2014 e l’ottobre del 2024, quando aveva ceduto il posto all’ex primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, attualmente in carica. Prima di allora era stato primo ministro norvegese per due mandati, tra il 2000 e il 2001 e poi di nuovo tra il 2005 e il 2013, e ministro delle Finanze negli anni Novanta.