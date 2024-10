Mark Rutte è ufficialmente il nuovo segretario della NATO

Martedì a Bruxelles si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne tra il segretario uscente della NATO, Jens Stoltenberg, e l’ex primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, che d’ora in avanti lo sostituirà in questo ruolo. La nomina di Rutte era stata annunciata a giugno da Stoltenberg, ed era stata favorita dal fondamentale sostegno dei governi di Ungheria e Slovacchia, un passaggio non scontato, perché entrambi i paesi sono governati da partiti sovranisti con posizioni filorusse e critiche nei confronti della NATO. Rutte ha 57 anni, è leader del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD), di orientamento conservatore, ed è stato primo ministro dei Paesi Bassi dal 2010 al 2024, per quattro mandati consecutivi.