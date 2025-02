Le foto della cerimonia dei Grammy

Nella notte tra domenica e lunedì sono stati assegnati i Grammy, i principali premi dell’industria discografica statunitense, consegnati a cantanti e musicisti americani con una valutazione che tiene in grande considerazione i risultati di vendite e la popolarità. Tra i premi più importanti, quello per il miglior disco dell’anno lo ha vinto Beyoncé, con Cowboy Carter, il primo di genere country nella sua carriera.

Il rapper Kendrick Lamar ha invece vinto il premio per la miglior canzone dell’anno, per la miglior registrazione e per la miglior performance rap per “Not Like Us”, di cui lo scorso anno si era parlato moltissimo per gli insulti che conteneva a Drake (che nel testo viene anche accusato di pedofilia e altri reati). Il premio per il miglior artista emergente è stato assegnato invece a Chapell Roan, cantante pop diventata molto popolare molto velocemente l’anno scorso.

I vincitori

Disco dell’anno: Beyoncé – Cowboy Carter

Registrazione dell’anno: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Miglior canzone: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Miglior nuovo artista: Chapell Roan

Miglior performance R&B: Muni Long – “Made for Me (Live on BET)”

Miglior disco R&B: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Miglior disco vocal pop: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Miglior performance rap: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Miglior canzone scritta per un mezzo visivo: “It Never Went Away” (da American Symphony) – Jon Batiste e Dan Wilson

Miglior album rap: Doechii – Alligator Bites Never Heal

Migliore canzone country: Kacey Musgraves – “The Architect”

Miglior album rock: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Miglior registrazione dance pop: Charli XCX – “Von Dutch”

Miglior album dance/elettronico: Charli XCX – Brat

Miglior album di musica alternativa: St. Vincent – All Born Screaming

Miglior colonna sonora per media visivi: Bradley Cooper e Yannick Nézet-Séguin – Maestro: Music by Leonard Bernstein

Produttore dell’anno: Dan Nigro

Autore dell’anno: Amy Allen

La lista completa dei vincitori è sul sito dei Grammy.