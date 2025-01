Le partite della ventitreesima giornata di Serie A

Terminata la prima fase delle coppe europee, nel weekend le squadre italiane tornano in campo per la ventitreesima giornata della Serie A maschile di calcio. Ci saranno in particolare due partite piuttosto attese: il derby tra Milan e Inter, in programma domenica alle 18, e subito dopo, alle 20:45, Roma-Napoli.

Venerdì 31 gennaio

ore 20:45

Parma-Lecce [DAZN]

Sabato 1 febbraio

ore 15

Udinese-Venezia [DAZN]

Monza-Verona [DAZN]

ore 18

Atalanta-Torino [DAZN]

ore 20:45

Bologna-Como [DAZN, Sky]

Domenica 2 febbraio

ore 12:30

Juventus-Empoli [DAZN]

ore 15

Fiorentina-Genoa

ore 18

Milan-Inter [DAZN, Sky]

ore 20:45

Roma-Napoli [DAZN]

Lunedì 3 febbraio

ore 20:45

Cagliari-Lazio [DAZN, Sky]

La classifica:

Napoli 53

Inter 50

Atalanta 46

Lazio 39

Juventus 37

Fiorentina 36

Bologna 34

Milan 34

Roma 30

Udinese 26

Torino 26

Genoa 26

Como 22

Empoli 21

Cagliari 21

Parma 20

Lecce 20

Verona 20

Venezia 16

Monza 13