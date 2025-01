Hamas ha comunicato i nomi dei tre ostaggi israeliani che rilascerà sabato

Hamas ha annunciato i nomi dei tre ostaggi israeliani che rilascerà nel prossimo scambio di prigionieri, previsto per sabato 1 febbraio: Yarden Bibas, Keith Siegel e Ofer Kalderon. Sono tutti uomini civili, imparentati con altre persone prese in ostaggio negli attacchi del 7 ottobre 2023: la moglie di Siegel e i figli di Kalderon erano stati liberati durante una breve tregua tra Israele e Hamas nel novembre del 2023, mentre nel caso della famiglia Bibas la questione è più complicata. In cambio della loro liberazione Israele dovrebbe liberare 90 prigionieri palestinesi detenuti nelle sue carceri.

Yarden Bibas è il padre di Kfir e Ariel Bibas, che avevano rispettivamente nove mesi e quattro anni al momento del loro rapimento, e marito di Shiri Bibas. Hamas ha detto che i tre sono stati uccisi in un bombardamento israeliano nel 2023, ma Israele dice di non avere informazioni che possano confermare la cosa. Secondo i termini del cessate il fuoco iniziato il 19 gennaio se fossero stati vivi avrebbero dovuto essere rilasciati prima degli uomini (cosa che non è successa). La restituzione dei corpi degli ostaggi morti in prigionia invece è prevista per le successive fasi del cessate il fuoco.

