Israele e Hamas potrebbero estendere la tregua

Martedì sera il gruppo radicale palestinese Hamas ha liberato 10 ostaggi israeliani e due thailandesi, nel corso del quarto giorno di tregua con Israele. In cambio Israele ha liberato 30 persone palestinesi detenute nelle carceri israeliane. La tregua proseguirà anche per tutto mercoledì, e Hamas ha già consegnato al governo israeliano la lista dei altri dieci ostaggi che intende liberare. C’è però la possibilità che i combattimenti vengano sospesi per altri giorni, e che nel frattempo ci siano altri scambi reciproci di ostaggi da parte di Hamas e di prigionieri palestinesi da parte di Israele.

Lo ha detto martedì sera un portavoce del governo israeliano, secondo cui è possibile che la tregua venga estesa per altri cinque giorni, ma per ora non ci sono state altre conferme né commenti da parte dei rappresentanti di Hamas.

Diversi giornali israeliani scrivono che martedì il capo del Mossad – la più nota agenzia di intelligence israeliana – sarebbe andato a Doha, in Qatar, dove avrebbe incontrato William Burns, direttore della CIA – l’intelligence statunitense – e il primo ministro qatariota Mohammed Bin Abdul Rahman al Thani, per discutere di eventuali estensioni della tregua. Il ruolo di mediazione del Qatar, che ha buoni rapporti sia con Israele che con Hamas, era stato fondamentale nel raggiungere un accordo per una tregua la scorsa settimana.