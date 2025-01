Una sfilata attesa da 10 anni

Ha appena sfilato a Parigi la collezione haute couture dell’azienda di moda Maison Valentino, la prima di questo tipo mai disegnata da Alessandro Michele, diventato famoso in tutto il mondo come direttore creativo dell’azienda Gucci e ora alla guida appunto di Valentino. Michele aveva già presentato per Valentino una collezione a settembre, anche allora la più attesa della stagione.

C’erano molte aspettative perché Michele non si era mai cimentato con i tessuti, i materiali preziosi, le lavorazioni intricate e le tante possibilità che offre la haute couture, l’alta moda fatta su misura e destinata alle clienti più ricche e a grandi occasioni, come i red carpet. Non lo aveva fatto nemmeno nel suo periodo da direttore creativo di Gucci, cioè dal 2015 al 2022: eppure molti critici ritengono che la haute couture gli sia particolarmente congeniale.

La collezione si chiama Vertigineux, “vertiginosa”, una descrizione della sensazione che Michele voleva provocare con i 48 abiti e con il finale, decisamente insolito per una sfilata, con le modelle che camminavano al buio illuminate da lampi di luce e in sottofondo La danza dei cavalieri di Sergei Prokofiev.

Gli abiti erano quasi costumi di scena e molto diversi tra loro: ognuno, ha spiegato Michele nelle note alla sfilata, voleva richiamare «una pluralità di mondi», era il «nodo di una rete di significati». Michele ha pensato la collezione come una lista di abiti “visti come mondi”: cioè, per come l’ha spiegata lui, un tentativo di mettere ordine al caos dell’universo ma anche di contemplarlo.

Michele è tra le personalità più note nel mondo della moda e ha rivoluzionato il gusto del pubblico nei suoi anni da Gucci, di cui triplicò i ricavi nei primi quattro anni (nel 2019 il fatturato fu di 9,6 miliardi di euro). È a Valentino da marzo 2024, dove ha preso il posto di Pierpaolo Piccioli cambiando decisamente lo stile dell’azienda e rendendolo molto più sontuoso, romantico e barocco.

