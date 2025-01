In Irlanda più di 800mila case e uffici sono senza elettricità a causa della tempesta Éowyn

Venerdì la tempesta Éowyn, che si è formata sull’oceano Atlantico, ha portato un forte maltempo sull’Irlanda e sul Regno Unito. In Irlanda ci sono stati estesi danni: 800mila utenze (che includono case, uffici e negozi) sono rimaste senza elettricità, e almeno altre 90mila sono senza connessione a internet. Secondo ESB, la società che gestisce la rete elettrica in Irlanda e Irlanda del Nord (che fa parte del Regno Unito), alcuni edifici potrebbero rimanere senza elettricità per una settimana. In alcune zone sulla costa occidentale le raffiche di vento hanno raggiunto una velocità di 183 chilometri orari, la più alta mai registrata sull’isola.

Per tutta la mattina di venerdì l’intera isola è stata messa in allerta rossa, che diventerà gradualmente arancione entro il pomeriggio. Tutti i trasporti pubblici sono interrotti e il governo ha raccomandato alla popolazione di evitare gli spostamenti non essenziali. A causa del maltempo all’aeroporto di Dublino sono stati cancellati 230 voli.