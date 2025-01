C’è una grave allerta meteo in Scozia e Irlanda del Nord per venerdì

Giovedì oltre 4 milioni e mezzo di cittadini britannici hanno ricevuto un’allerta meteo attraverso un suono di dieci secondi sui loro telefoni: per venerdì sono infatti attesi venti decisamente fuori dall’ordinario, fino a 160 chilometri all’ora, in Scozia e Irlanda del Nord. La tempesta Éowyn, come è stata chiamata, potrebbe essere la più forte e pericolosa nel Regno Unito dal 1998.

Prima di arrivare nel Regno Unito la tempesta dovrebbe colpire con altrettanta forza anche l’Irlanda: forti venti e precipitazioni sono attese già nella notte fra giovedì e venerdì.

Venti così forti possono causare blackout, sradicare alberi e fare danni ad altre strutture: le autorità scozzesi, nordirlandesi e irlandesi hanno invitato i cittadini a sospendere ogni tipo di viaggio o trasferimento e a restare a casa. Venerdì nelle regioni interessate del Regno Unito scuole e università saranno chiuse, si fermeranno i treni e il trasporto locale: l’allerta riguarda tutta l’Irlanda del Nord, e le province centrali e meridionali della Scozia, comprese le città di Glasgow e Edinburgo.