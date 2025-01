La giunta militare del Gabon ha annunciato che le elezioni presidenziali saranno il 12 aprile, un anno e mezzo dopo il golpe

La giunta militare che ha preso il potere in Gabon con un colpo di stato il 30 agosto del 2023 ha fissato per il 12 aprile le elezioni presidenziali, che dovrebbero riportare un governo civile nel paese. Lo ha annunciato il portavoce della giunta, guidata dal generale Brice Oligui Nguema. Non è ancora stata presentata alcuna candidatura, ma ci si aspetta che anche Nguema partecipi alle elezioni: la nuova Costituzione voluta dalla giunta e approvata con un referendum a novembre impedisce ai membri del governo di transizione di partecipare alle elezioni, ma fa una specifica eccezione per Nguema.

Il colpo di stato del 2023 aveva deposto Ali Bongo, che governava dal 2009 e aveva appena vinto le elezioni per un terzo mandato presidenziale, che secondo gli osservatori internazionali, le opposizioni e l’esercito erano state segnate da gravi brogli elettorali. Il Gabon è uno dei paesi più ricchi del continente in termini di PIL pro capite. È un produttore di petrolio ed è ricco di legname e manganese, ma secondo la Banca Mondiale un terzo dei suoi circa 2,4 milioni di abitanti vive in condizioni di povertà.

