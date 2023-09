In Gabon il capo dei golpisti, il generale Brice Oligui Nguema, ha prestato giuramento come presidente

Lunedì il generale Brice Oligui Nguema, il leader dalle forze militari che mercoledì scorso avevano compiuto un colpo di stato in Gabon, ha prestato giuramento come presidente ad interim del paese. Nguema ha annunciato un programma incentrato sulla lotta alla corruzione e le riforme, fra cui istituzioni più democratiche, una nuova costituzione e libere elezioni, ma senza fissare scadenze precise.

Il colpo di stato ha deposto il presidente Ali Bongo Ondimba poche ore dopo l’annuncio della sua vittoria alle elezioni del 26 agosto. Ali Bongo, che si candidava per un terzo mandato, era al potere dal 2009, cioè dalla morte di suo padre, il precedente presidente Omar Bongo, che aveva governato il paese per oltre quarant’anni, dal 1967 al 2009. Nguema è un generale che in passato aveva collaborato strettamente con la famiglia Bongo: è stato per diversi anni assistente di Omar Bongo, e nel 2019 era stato nominato a capo della Guardia Repubblicana, le truppe incaricate di proteggere il presidente, da Ali Bongo.

