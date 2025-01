Come nuovo ambasciatore all’Unione Europea Trump ha scelto Andrew Puzder, ex amministratore delegato di una società di fast food

Il presidente statunitense Donald Trump ha scelto Andrew Puzder come ambasciatore degli Stati Uniti all’Unione Europea. Pudzer ha 74 anni, è un avvocato e in passato è stato amministratore delegato della CKE Restaurants, azienda che controlla le catene di fast food Carl’s Jr e Hardee’s. Nel 2017, durante il suo primo mandato presidenziale, Trump lo aveva scelto come segretario al Lavoro: si era però ritirato per via delle accuse di abusi fisici presentate dalla moglie, Lisa Fierstein, e poi ritirate.

Trump ha annunciato la sua scelta in un post su Truth Social, il suo social network, lodando i risultati ottenuti da Puzder nei suoi 17 anni da amministratore delegato di CKE Restaurants. Come tutti i funzionari scelti da Trump, Puzder è un suo grande sostenitore e la sua nomina deve essere confermata dal Senato degli Stati Uniti. Quando era stato scelto come segretario al Lavoro tuttavia era stato criticato sia dai Democratici, sia dai Repubblicani: i primi contestavano le sue posizioni contrarie a tutele come il salario minimo e alle regole sugli straordinari, mentre il fatto che avesse impiegato una migrante irregolare come domestica aveva indisposto vari Repubblicani.

