In Veneto le prestazioni mediche per le persone che hanno subìto violenze saranno esentate dal ticket

Dal prossimo primo febbraio in Veneto le persone che hanno subìto violenze di genere non dovranno pagare il ticket per le prestazioni mediche connesse alle violenze. La misura era stata inserita nella legge di bilancio su iniziativa dell’assessora regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. Come già specificato nella relativa legge regionale, l’esenzione si applica alle persone residenti nella regione e riguarda sia le visite specialistiche sia le prestazioni psicologiche.

– Leggi anche: Cosa non va nel patrocinio a spese dello Stato per donne vittime di violenza