Trump ha graziato Ross Ulbricht, fondatore del sito illegale di e-commerce Silk Road

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia a Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road, uno dei più famosi siti di e-commerce chiuso nel 2013 in seguito a una serie di indagini. Il sito era raggiungibile solo attraverso software che mantenevano l’anonimato degli utenti, ed era utilizzato soprattutto per la vendita di droga. Era stato chiuso nel 2013 in seguito a una grossa operazione delle autorità statunitensi: nell’operazione era stato arrestato Ulbricht, che aveva fondato il sito due anni prima. Ulbricht era stato accusato di sette capi d’accusa, tra cui riciclaggio di denaro, traffico di droga e reati informatici, e nel 2015 era stato condannato all’ergastolo. Trump aveva promesso di graziare Ulbricht a maggio, durante un comizio con gli elettori del Partito Libertario: in un post pubblicato sul social network Truth, il nuovo presidente ha ora detto che è stata «una gioia» dare la grazia a Ulbricht e ha definito la sua condanna all’ergastolo «ridicola».