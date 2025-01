Cosa si sa dell’esplosione che ha fatto crollare una palazzina a Catania

Martedì sera una palazzina di tre piani è crollata a Catania: l’esplosione ha causato il ferimento di 14 persone, di cui una è in gravi condizioni. La casa si trovava in via Fratelli Gualandi, nel rione San Giovanni Galermo, alla periferia nord di Catania, e l’esplosione è avvenuta intorno alle 19:30. In quel momento la palazzina era disabitata: sul posto, dal pomeriggio, erano al lavoro alcuni tecnici per una fuga di gas che secondo le prime ipotesi degli investigatori avrebbe poi causato l’esplosione e il crollo.

Tra i feriti ci sono due tecnici della società Catania Rete Gas, due operatori del 118 e due vigili del fuoco che stavano lavorando insieme ai tecnici dopo la segnalazione della fuga di gas.

Secondo le prime notizie potrebbe esserci anche un disperso, una persona di origine straniera di cui non si hanno notizie da martedì sera: il sindaco di Catania Enrico Trantino ha detto che non si sa se al momento dell’esplosione si trovasse sul posto e se ora possa essere sotto le macerie, o se invece si fosse allontanato e adesso abbia il telefono spento.

Sul posto stanno continuando a lavorare le squadre di ricerca e soccorso con le unità cinofile. Salvatore Montemagno, primo dirigente della polizia di Catania, ha detto che al momento dell’esplosione la casa era vuota perché gli abitanti degli appartamenti erano andati via già nel primo pomeriggio, proprio per la fuga di gas. Intanto almeno 150 persone che abitano nei dintorni sono state evacuate: molte hanno trovato già una sistemazione alternativa, mentre per altre il comune sta allestendo degli alloggi temporanei.

Riguardo alla causa dell’esplosione Gianfranco Todaro, presidente della società Catania Rete Gas i cui tecnici stavano lavorando sul posto, ha detto a RaiNews che con ogni probabilità il gas si è diffuso in un appartamento e una scintilla ha innescato la deflagrazione.