A Catania una palazzina di tre piani è crollata dopo un’esplosione

Martedì intorno alle 19 una palazzina di tre piani è crollata dopo un’esplosione nella periferia nord-ovest di Catania, in via Fratelli Gualandi. Non è chiaro se ci siano persone ferite o morte. Le cause dell’esplosione non sono ancora note: diversi quotidiani fra cui il Giornale di Sicilia scrivono che poco prima dell’esplosione alcuni operai stavano lavorando sulle tubature del gas, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente. Secondo il Corriere della Sera nell’esplosione sono stati gravemente danneggiati anche due edifici vicini alla palazzina crollata.