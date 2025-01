La maggior parte dei principali quotidiani italiani oggi ha dedicato la propria apertura all’inizio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, che dovrebbe cominciare questa mattina dopo il raggiungimento dell’accordo tra Israele e Hamas. Un’altra notizia molto presente è lo sciopero proclamato dall’Associazione Nazionale Magistrati, l’ANM, l’ente di rappresentanza sindacale della categoria, contro la riforma della giustizia del governo di Giorgia Meloni. Si parla molto anche del blocco di TikTok negli Stati Uniti. Il Fatto Quotidiano apre con la questione del limite ai mandati dei presidenti di regione, discussa in questi giorni per via della decisione del governo di impugnare la legge che consentirebbe al presidente della Campania Vincenzo De Luca di ricandidarsi per un terzo mandato.