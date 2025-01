Ad Astún, sui Pirenei spagnoli, è crollata una seggiovia: ci sono decine di feriti

Sabato nello stabilimento sciistico di Astún, sul versante spagnolo della catena dei Pirenei (vicino al confine con la Francia), è crollata una seggiovia che passava a 15 metri da terra: il governo della comunità autonoma di Aragona, dove si trova lo stabilimento, ha detto che ci sono decine di feriti, diciassette dei quali in condizioni gravi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, e decine di persone sono in attesa di essere tirate giù dalla seggiovia.

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma il direttore generale dei servizi d’emergenza regionali dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, ha detto che secondo le prime analisi «c’è stato un problema a una delle pulegge di ritorno della seggiovia, e questo ha fatto sì che il cavo perdesse tensione». Ha aggiunto che alcuni sedili si sono staccati e sono caduti, mentre altri sono rimasti al loro posto.