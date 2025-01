La cerimonia di insediamento di Donald Trump è stata spostata all’interno del palazzo del Congresso per il freddo

Venerdì il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato in un post su Truth Social, il suo social media, che la sua cerimonia di insediamento prevista per il 20 gennaio a Washington D.C. si terrà nella rotonda centrale del palazzo del Congresso, invece che all’aperto come succede di solito. Trump ha spiegato che per quel giorno è prevista una temperatura di -5 gradi e venti molto forti che ridurranno ulteriormente le temperature percepite, e ha definito queste condizioni «pericolose» per tutte le persone che assisteranno alla cerimonia, che durerà diverse ore. L’ultimo presidente a prestare giuramento al chiuso fu Ronald Reagan nel 1985.

Non saranno quindi possibili discussioni o polemiche sulle dimensioni della folla che assisterà alla cerimonia, come era accaduto invece nel 2017 (lui disse che era stata la più partecipata della storia, un’affermazione totalmente falsa). Trump inoltre presterà giuramento nello stesso edificio che il 6 gennaio del 2021 i suoi sostenitori assaltarono per contestare il risultato delle elezioni vinte da Joe Biden.