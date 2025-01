Celebripost

In questa raccolta settimanale ci sono spesso attori e attrici alle prime dei film a Los Angeles o ad altri eventi promozionali nei quartieri di Hollywood o di Beverly Hills. Questa settimana gli incendi in corso nella città, oltre a costringere decine di migliaia di persone ad andarsene, tra cui centinaia di personaggi famosi, hanno inevitabilmente rallentato le attività legate all’industria cinematografica, con eventi posticipati o annullati e le riprese di diversi film sospese. Le fotografie dal mondo del cinema vengono da eventi europei o newyorchesi: ci sono Cameron Diaz e Jamie Foxx alla proiezione di Back in Action a Berlino, Timothée Chalamet che arriva su una bicicletta a noleggio alla prima londinese di A Complete Unknown, e Lucy Liu a quella di Presence a New York. Poi Robbie Williams in pelliccia leopardata, Kamala Harris con il marito e la first lady Jill Biden che si tengono per mano durante l’ultimo discorso da presidente di Joe Biden, la principessa britannica Kate Middleton, e un paio di fotografie dagli Australian Open.