Il governo albanese ha approvato uno dei due grossi progetti della famiglia Trump, per un resort di lusso sull’isola di Sazan

L’Albania ha approvato in via preliminare uno dei due grandi progetti della famiglia di Donald Trump nel paese, per la costruzione di un resort di lusso sull’isola di Sazan. Secondo il governo albanese il progetto da 1,4 miliardi di euro rispetta i criteri di legge e può quindi procedere alla fase successiva, cioè quella della valutazione dell’impatto ambientale. L’isola è disabitata, ospita alcune fortificazioni italiane di epoca fascista e una base della Guardia di Finanza italiana usata fino agli anni Novanta. Le sue fortificazioni attirano ogni estate molti turisti, nel contesto della già crescente popolarità dell’Albania come meta turistica. Fino all’anno scorso Sazan era protetta anche per ragioni naturalistiche, ma questi vincoli sono stati allentati dal governo del primo ministro Edi Rama.

Sazan ha una superficie di quasi sei chilometri quadrati, all’incirca quanto l’isola di Alicudi, nell’arcipelago siciliano delle Eolie. Il progetto di Sazan, che era stato contestato anche da un’imprenditrice concorrente, è uno dei due della famiglia Trump in Albania: la società che lo ha proposto è di Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump, primogenita del presidente eletto degli Stati Uniti. L’altro, sempre per un resort di lusso, non è ancora stato autorizzato: riguarda la costa attorno a Zvërnec, in un’area protetta non lontano dalla città di Valona, sempre sul canale di Otranto. Lunedì 20 gennaio Trump inizierà il secondo mandato da presidente, e queste attività imprenditoriali potrebbero generare un conflitto di interessi. La decisione su Sazan lascia comunque al governo albanese la possibilità di revocare il permesso di costruire in futuro.

