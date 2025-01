Meta vuole licenziare il 5 per cento dei suoi dipendenti sulla base delle loro performance

Martedì Meta, l’azienda proprietaria tra le altre cose di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha inviato una nota interna ai suoi dipendenti in cui ha comunicato l’intenzione di licenziare circa il 5 per cento di loro in base alla valutazione dei loro risultati. Secondo i giornali internazionali, che hanno letto la nota, l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha scritto: «Ho deciso di alzare l’asticella della gestione delle prestazioni e di eliminare più rapidamente i dipendenti con prestazioni insufficienti».

Zuckerberg ha aggiunto che nel 2025 ci saranno comunque altre assunzioni per coprire i ruoli delle persone licenziate. I licenziamenti potrebbero riguardare circa 3.600 persone, secondo Bloomberg. La nota è stata inviata pochi giorni dopo l’annuncio dell’abolizione dei principali programmi di diversità, equità e inclusione di Meta, e dei sistemi di fact-checking. Queste due mosse sono state interpretate, insieme alla nuova composizione del consiglio d’amministrazione, come un riposizionamento in vista del secondo mandato da presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, che inizierà tra pochi giorni, il 20 gennaio.