In Germania l’esercito potrà abbattere i droni sospetti attorno alle infrastrutture critiche

Il governo tedesco ha approvato una modifica al regolamento sulla sicurezza aerea che permetterà all’esercito di abbattere i droni sospettati di minacciare vite umane o infrastrutture critiche (fra cui basi militari e strutture idriche, sanitarie o delle telecomunicazioni). Negli ultimi mesi c’erano stati diversi avvistamenti, in Germania e all’estero, di droni non identificati attorno a basi militari. La possibilità di abbatterli è comunque ammessa solo come ultima risorsa, e su richiesta della polizia.

La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, ha definito «una seria minaccia» i droni usati per scopi di spionaggio e sabotaggio, che in molti casi sono molto più avanzati di quelli disponibili comunemente in commercio. Faeser ha anche collegato l’aumento dei loro avvistamenti all’invasione russa dell’Ucraina. Da diverso tempo in vari paesi europei sono aumentati gli incidenti attribuiti da governi e forze dell’ordine ad atti di sabotaggio, di cui è stata spesso accusata la Russia.

