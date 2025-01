A Bucarest, in Romania, ci sono state proteste contro l’annullamento dei risultati delle elezioni presidenziali

Il 12 gennaio decine di migliaia di persone si sono riunite a Bucarest, la capitale della Romania, per protestare contro la decisione della Corte Costituzionale di annullare e rifare il primo turno delle elezioni presidenziali, che si era svolto lo scorso 24 novembre. I manifestanti chiedevano anche le dimissioni dell’attuale presidente, Klaus Iohannis, di centrodestra. Il primo turno era stato vinto a sorpresa da Calin Georgescu, di estrema destra, populista e filoputiniano. I risultati erano stati però annullati dalla Corte Costituzionale per via di possibili interferenze russe a favore di Georgescu durante la campagna elettorale.

Le proteste sono state organizzate dal partito di estrema destra Alleanza per l’unità dei romeni (AUR), fondato nel 2019 e guidato da George Simion (che alle elezioni di novembre non aveva passato il primo turno). «Chiediamo il ritorno della democrazia e la continuazione delle elezioni con il secondo turno», ha detto Simion. Secondo gli organizzatori hanno partecipato 100mila persone, mentre la polizia ha parlato di circa 2mila.

La data per le nuove elezioni non è ancora stata fissata formalmente, ma i partiti che sostengono il governo hanno trovato un accordo per organizzare il primo turno il 4 maggio e il secondo il 18 maggio.