I principali quotidiani nazionali dedicano oggi molto spazio in prima pagina al guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale, che sabato ha causato una lunga sospensione della circolazione dei treni. Il nome del ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, attaccato dalle opposizioni, è in quasi tutti i titoli. Solo pochi giornali, presumibilmente quelli andati in stampa più tardi degli altri, riportano poi la notizia degli scontri a Roma al corteo per Ramy Elgaml, il 19enne di origine egiziana morto a Milano lo scorso 24 novembre durante un inseguimento dei carabinieri. Altro spazio su molte prime pagine è infine dedicato ancora ai devastanti incendi in corso a Los Angeles da cinque giorni.