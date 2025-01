La banca JPMorgan Chase ha imposto ai suoi dipendenti di tornare a lavorare in ufficio tutta la settimana

La più grande banca statunitense, JPMorgan Chase, ha imposto ai suoi dipendenti di tornare a lavorare in ufficio per tutta la settimana. In precedenza già metà degli oltre 300mila dipendenti era stata richiamata in presenza, ora la decisione è stata estesa anche a chi aveva mantenuto un regime a metà tra il lavoro in ufficio e quello da remoto. In una comunicazione interna all’azienda citata dal Guardian e dall’agenzia di stampa Reuters, il CEO Jamie Dimon e altri dirigenti della banca hanno scritto: «Sappiamo che alcuni di voi preferiscono un orario di lavoro ibrido e capiamo e rispettiamo che non tutti saranno d’accordo con questa decisione». Tuttavia, prosegue il documento, «stando insieme in presenza migliora il lavoro dei tutor, si impara meglio, si fanno migliori brainstorming e si portano a termine gli obiettivi».

Il nuovo regime entrerà in vigore da marzo. A settembre un’altra enorme società statunitense, Amazon, aveva preso la stessa decisione per i suoi dipendenti, che sono tornati a lavorare in presenza a partire da gennaio.