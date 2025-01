Alec Baldwin ha fatto causa ai procuratori e agli investigatori che lo avevano accusato di omicidio

L’attore statunitense Alec Baldwin ha fatto causa ai procuratori e agli investigatori del distretto di Santa Fe (in New Mexico, negli Stati Uniti) che lo avevano accusato di omicidio per la morte di Halyna Hutchins, uccisa sul set del film Rust da un proiettile vero sparato accidentalmente dall’attore con una pistola di scena che avrebbe dovuto essere caricata a salve. Secondo Baldwin i procuratori lo avrebbero accusato ingiustamente e in mala fede, e avrebbero quindi violato il suo diritto a un giusto processo.

Le accuse contro di lui erano state definitivamente archiviate dato che durante il processo era emerso che la polizia e l’accusa avevano nascosto una prova importante che avrebbe potuto chiarire perché la pistola usata da Baldwin contenesse cartucce non a salve. Fra le persone a cui l’attore ha fatto causa ci sono la procuratrice speciale Kari Morrissey, il procuratore distrettuale di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, e tre investigatori dell’ufficio dello sceriffo di Santa Fe. In un altro processo relativo allo stesso incidente sul set sono stati condannati la responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez-Reed, e il direttore della sicurezza, David Halls.