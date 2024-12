Le accuse di omicidio colposo contro Alec Baldwin sono state archiviate definitivamente, dato che la procura ha ritirato il proprio ricorso

La procura di Santa Fe, negli Stati Uniti, ha ritirato il ricorso contro la decisione di un giudice di archiviare le accuse di omicidio colposo contro l’attore Alec Baldwin. L’archiviazione delle accuse è quindi definitiva. Nell’ottobre del 2021, mentre maneggiava una pistola di scena sul set del film Rust, Baldwin aveva sparato un colpo vero, che aveva ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e aveva ferito il regista Joel Souza.

Gli avvocati di Baldwin sostenevano che la polizia e l’accusa avessero nascosto una prova importante che avrebbe potuto chiarire perché la pistola usata da Baldwin contenesse cartucce non a salve. Il giudice aveva dato loro ragione e aveva deciso di archiviare il caso, basandosi quindi sul modo in cui erano state condotte le indagini più che sull’analisi degli eventi. In processi separati legati agli stessi fatti era stata condannata a 18 mesi di carcere la responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez-Reed, e a sei mesi di libertà vigilata il direttore della sicurezza, David Halls.

