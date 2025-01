Il traforo del Monte Bianco chiuderà di nuovo per alcune notti fra gennaio e marzo

Il traforo del Monte Bianco rimarrà nuovamente chiuso per alcune notti fra gennaio e marzo, meno di un mese dopo la fine di un altro periodo di chiusura dovuto ad alcuni importanti lavori di manutenzione, fra settembre e dicembre. Il tunnel rimarrà chiuso del tutto dalle 22 alle 6 nella notte fra 13 e 14 gennaio e in quella fra il 20 e il 21 gennaio; mentre la circolazione sarà a senso unico alternato nelle tre notti fra il 14 gennaio e il 17 gennaio, dalle 22:30 alle 6. Altre interruzioni sono previste poi nelle notti fra il 3 e il 4 febbraio e dal 10 al 14 marzo.

Nei periodi di chiusura i mezzi pesanti passeranno perlopiù per il traforo del Frejus, mentre le auto tra il Gran San Bernardo (fra Valle d’Aosta e Svizzera), il Frejus (fra Piemonte e Francia) e i colli alpini. I percorsi più lunghi implicano costi maggiori sia per le persone che per le merci che viaggiano da una parte all’altra delle Alpi.