Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso per lavori dal 2 settembre al 16 dicembre

Il traforo autostradale del Monte Bianco, che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, a Chamonix, in Francia, resterà chiuso dalle 17 di lunedì 2 settembre alle 17 del 16 dicembre per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione della volta della galleria. La società che gestisce l’infrastruttura, la Tmb-Geie, ha elaborato una mappa degli itinerari alternativi in collaborazione con le prefetture della Valle d’Aosta, dell’Alta Savoia, del Piemonte e della Savoia. Durante la chiusura si prevede che la maggior parte dei mezzi pesanti utilizzerà il traforo del Frejus, mentre le auto si ripartiranno tra il Gran San Bernardo, il Frejus e i colli alpini.

Durante i lavori verranno sostituiti tutti gli apparecchi di sicurezza. Complessivamente, l’investimento previsto è di 50 milioni di euro. I lavori sarebbero dovuti iniziare l’anno scorso, ma erano stati rimandati per una decisione delle commissioni intergovernative italiane e francesi, perché avrebbero portato alla chiusura di un secondo collegamento fra i due paesi, dopo che ad agosto 2023 una frana aveva bloccato temporaneamente il traforo del Frejus.

– Leggi anche: Le molte preoccupazioni per i ritardi nella riapertura della ferrovia del Frejus