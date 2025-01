Al confine con la Svizzera è stato fermato un uomo sospettato per l’omicidio di una guardia di sicurezza a Bergamo

Sabato è stato fermato un uomo sospettato di aver ucciso a coltellate una guardia di sicurezza privata in centro a Bergamo, in Lombardia. L’uomo, che avrebbe 28 anni e sarebbe originario del Togo, in Africa, è stato arrestato al confine con la Svizzera. L’uomo ucciso si chiamava Mamadi Tunkara, era nato in Gambia e viveva in Italia da alcuni anni: quando è stato ucciso, venerdì, stava andando nel supermercato dove lavorava per iniziare il proprio turno. Le motivazioni dell’omicidio e la relazione fra i due non sono ancora state chiarite.